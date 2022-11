Rote Gewerkschaft punktet nicht in jedem Spital

Zehn Listen traten bei der Betriebsratswahl der fünf Krankenhäuser der Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (Kabeg) diese Woche an. Besonders bei der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) herrscht am Donnerstagabend Jubelstimmung. Die Gewerkschaft konnte sich im Klinikum Klagenfurt, in der Gailtalklinik, in Wolfsberg, in Villach und im Kabeg-Management die absolute Mehrheit sichern.