Die Kabeg-Spitäler wählen einen neuen Betriebsrat

Ein Betriebsrat kümmert sich für gewöhnlich um unterschiedliche Anliegen von Mitarbeitern und vertritt deren Interessen - so auch in der Kabeg, nur dass die Anzahl des Personals, im Vergleich zu anderen Unternehmen, um ein Vielfaches höher ist. Aus diesem Grund braucht es auch einen Betriebsrat, der sich aus 23 Mandaten zusammensetzt. „Im Vergleich zur letzten Wahl haben wir heuer ein Mandat mehr. Grund dafür ist die gestiegene Anzahl an Teilzeitkräften, aber nicht an Arbeitsplätzen. Die Betriebsräte werden nämlich nach Köpfen berechnet. Und mittlerweile ist eine Vollzeitstelle oft auf zwei Teilzeitkräfte aufgeteilt“, erklärt Wahlvorstand Mario Rettl.