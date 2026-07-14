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Exklusives Gewinnspiel

Mit der „Krone“ hautnah bei den Moosburg-Stars

Kärnten
14.07.2026 04:00
Festivalstimmung von 23. bis 26. 7. auf der Schlosswiese.
Festivalstimmung von 23. bis 26. 7. auf der Schlosswiese.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Mit der „Krone“ erst hinter, und schließlich direkt vor der Bühne! Exklusive Gewinn-Pakete machen das Party-Wochenende auf der Schlosswiese in Moosburg zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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Seiler & Speer, Electric Callboy, Gigi D’Agostino – von 23. bis 26. Juli wird die Schlosswiese in Moosburg zur Stimmungs-Hochburg und zum spektakulären Festival-Gelände. Und dieses hat es heuer in sich: Denn Veranstalter Thomas Semmler und sein Semtainment-Team fahren diesen Sommer die größte Konzertbühne auf, die Moosburg je gesehen hat. Und für 24 „Krone“-Gewinner wird das verlängerte Wochenende zum ultimativen Erlebnis.

Denn mit ein bisschen Glück kommen Sie für diese vier „Semtainment“-Konzerte der Extraklasse an ganz spezielle Karten – mit einer exklusiven Backstage-Führung, Front of Stage-Karten und einem reservierten Parkplatz. Die Termine: Seiler und Speer, 23.7.26, oder 25.7.26; Electric Callboy, 24.7.26, oder Gigi D“Agostino, 26.7.26 auf der Schlosswiese.

Mitmachen und gewinnen
Teilnahme bis einschließlich 15.7.26 über das Online-Formular unten, oder durch Einsendung einer E-Mail mit dem Betreff „Moosburg“ und ihrem Wunschtermin an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Infos und Karte in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.oeticket.com und www.semtainment.at

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