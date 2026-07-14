Mit der „Krone“ hautnah bei den Moosburg-Stars

Seiler & Speer, Electric Callboy, Gigi D’Agostino – von 23. bis 26. Juli wird die Schlosswiese in Moosburg zur Stimmungs-Hochburg und zum spektakulären Festival-Gelände. Und dieses hat es heuer in sich: Denn Veranstalter Thomas Semmler und sein Semtainment-Team fahren diesen Sommer die größte Konzertbühne auf, die Moosburg je gesehen hat. Und für 24 „Krone“-Gewinner wird das verlängerte Wochenende zum ultimativen Erlebnis.