Beschädigte Glaubwürdigkeit

Was ist da schiefgelaufen? Die Befragung im U-Ausschuss kam einfach viel zu früh, seine Aussagen vor den Korruptionsstaatsanwälten sind noch nicht zu Ende. Der Kronzeugenstatus ist noch lange nicht fix für ihn. Daher fragt man sich: Warum haben in dieser höchst sensiblen Causa, die sich gegen die ehemalige Regierungsspitze richtet, Justiz und Untersuchungsausschuss keine besondere Sorgfalt an den Tag gelegt? Stattdessen blockieren sich zwei wichtige staatliche Institutionen.