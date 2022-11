Durfte sich Thomas Schmid wirklich entschlagen?

Geständnis sorgt für neue Situation

Das Parlament vertritt in Sachen Aussageverweigerung eine andere Rechtsansicht. Sie lehnt sich an die Einvernahme in Strafprozessen an. Beschuldigte haben dort das Recht, ihre Aussage zu verweigern. Es gibt aber eine Ausnahme: Wer ein Geständnis abgelegt hat, muss über jene Causen aussagen, die vom Geständnis erfasst sind. Für Schmid, der ja bereits geständig ist, heißt das: Er hätte im Ausschuss alle Fragen beantworten müssen, die er gegenüber der Staatsanwaltschaft schon gestanden hat.