Schmids Schweigen könnte U-Ausschuss verlängern

Obwohl die Themen im Vorfeld eigens ausgewählt wurden, schwieg Thomas Schmid bei den Befragungen am Donnerstag bis zum Schluss. „Ich bin in mehreren Verfahren Beschuldigter, die Themenblöcke hängen zusammen, und die Einvernahme bei der WKStA ist noch nicht abgeschlossen“, so seine Begründung. Daraufhin wurden die Fragen trotzdem gestellt, immer wieder entschlug sich Schmid, immer wieder wurden ihm Beugestrafen angedroht - sein Auftritt könnte ihn teuer zu stehen kommen.