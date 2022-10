Luftballone von Horrorclown in Kärnten gesichtet

Sichtung in Kärnten

Und eben dieser rote Ballon sorgte am Montag auf Kärntens Straßen für Verwirrung. Mehrere Klagenfurter schickten der Instagramseite klagenfurt_elite Fotos, welche rote Ballons an verschiedenen Kanaldeckeln befestigt zeigen. Auch in Villach wurde ein Luftballon gesichtet, aber in Grün.