Fotografin setzt süße Vierbeiner perfekt in Szene

Hunde sind bessere Models

Welpen oder kleinere Hunde werden am öftesten gebucht. Katzen eher seltener. „Nur, wenn der Besitzer weiß, dass das Tier das auch zulässt. Katzen sind da eher stur“, schmunzelt die Fotografin. Vor allem Hundewelpen lassen sich ganz entzückend in Szene setzen. Lehner greift da auf Accessoires aus der Neugeborenen-Fotografie zurück. „Es gibt für Babies so herzige Dinge, die man auch für Hundewelpen verwenden kann“, verrät sie. Was sie alles anbietet findet sich auf ihrer Homepage unter beatrixlehner-tierfotografie.at.