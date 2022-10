Steirerin kämpft sich nach Unfall zurück ins Leben

Sie weiß noch, dass sie an diesem Abend nach einem Familienausflug an den Neusiedlersee unbedingt ausgehen wollte. Beate Hütter weiß auch, dass die Eltern ihr davon abrieten. Viel zu spät sei es schon gewesen. Darauf gehört hat die damals 18-Jährige nicht. Gemeinsam mit Freunden besuchte sie ein Lokal in Feldbach, bevor es zu einem Bekannten ging, um dort weiterzufeiern. Eine unbeschwerte Zeit wollte die Gruppe verbringen, lustig zusammensitzen, wie das Jugendliche so tun. Was dann geschah, ist aus Beates Erinnerung gelöscht.