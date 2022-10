Obdachlos: Kärntner lebt in einem Kellerabteil

„Das sind besonders in den Zentralräumen Kärntens auch immer mehr Menschen aus der Mittelschicht, die wohnungslos werden, weil die Lebenskosten die Einkünfte übersteigen, Menschen, die arbeiten und die das entsprechend verbergen müssen, sich aus Scham auch nicht obdachlos melden“, weiß Mara Lesjak vom WoSaMa. Oder wie es eine junge Mutter schildert: „Ich bin jeden Tag in der Früh hinaus, so als hätte ich ein ganz normales Leben, tat so, als ob ich dazugehörte, redete mit niemandem, machte mich in der Menge unsichtbar.“