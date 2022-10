Remote Work in vielen Betrieben bereits etabliert

Mit Blick auf die verschiedenen Branchen gibt es bei der Möglichkeit des Fernzugriffs mitunter große Unterschiede. Während Beschäftigte in Unternehmen der Information und Kommunikation, der Energie- und Wasserversorgung sowie der Abwasser- und Abfallentsorgung beinahe in jedem Unternehmen Remote-Zugriff haben (je 98 Prozent), ist das nur in etwa der Hälfte der Unternehmen der Beherbergung und Gastronomie der Fall (52 Prozent).