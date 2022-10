Die Serien-Babymörderin von Graz ist wieder frei

Wer noch einen Kinderwunsch hat, sollte diese Zeilen vielleicht nicht weiterlesen. Es war eines der spektakulärsten Verbrechen in der österreichischen Kriminalgeschichte: Im Frühjahr 2005 wurden auf einem Grundstück am Rande von Graz vier Babyleichen gefunden. Zwei in einer Tiefkühltruhe zwischen Fisolen und Fischstäbchen versteckt; zwei einbetoniert, in Malereimern.