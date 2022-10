Mordversuch in Klagenfurt: Verdächtiger gefasst

Der 53-Jährige wurde schon früher im Irak wie in Österreich, wo er seit 2015 lebt, Opfer von Gewalttaten. Der 52-Jährige sagte aus, er erfahre immer wieder Hass, weil er römisch-katholischen Glaubens sei. Am 7. Juni wurde er vor seinem Wohnhaus in Klagenfurt mit einem Messer attackiert, als er gerade die Haustür aufsperren wollte.