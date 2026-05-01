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Trainer-Rückzieher

Erneute Wende – das Chaos nimmt kein Ende

Sport
01.05.2026 05:00
Quo vadis, österreichischer Biathlon?
Quo vadis, österreichischer Biathlon?(Bild: AFP)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Lisa Eders Karriereende, Christian Scherers Abgang nach 14 Jahren, dazu die Krise im Biathlon-Lager – Österreichs Skiverband erlebt aktuell turbulente und besonders herausfordernde Zeiten. Bei den Loipenjägern kommt es zur nächsten Überraschung. Es gibt allerdings auch ÖSV-Sparten, die für positive Schlagzeilen sorgen.

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Als wären die vergangenen Monate nicht schon herausfordernd genug gewesen, geht das Tohuwabohu im Lager der heimischen Loipenjäger munter weiter.

Mit Wolfgang Pichler hat der Skiverband eine echte Trainerlegende als Berater gewinnen können. Ob in Deutschland, Schweden, Russland oder Bulgarien – der 71-Jährige hatte im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche große Namen unter seinen Fittichen. Nun soll er die strauchelnden Österreicher zurück zu altem Glanz führen. Dafür plant der Bayer, hart durchzugreifen. Pläne von Sportdirektor Christoph Sumann hat er umgehend verworfen, die ursprünglich vorgesehene Trainerzuteilung wurde noch einmal durcheinandergewirbelt. Zahlreiche Trainer und Betreuer wussten bis vor kurzem nicht, welche Gruppe sie übernehmen sollen.

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Reinhard Gösweiner soll nicht mehr zur Verfügung stehen
Für Sonntag ist ein Treffen geplant, bei dem Klartext gesprochen werden soll. Reinhard Gösweiner wird dann wohl nicht mehr dabei sein. Der Oberösterreicher, der einst Dominik Landertinger und Sumann zu großen Erfolgen führte, war zunächst weiterhin als Coach der besten Damen vorgesehen. Dann soll es bei den ÖSV-Verantwortlichen einen Sinneswandel gegeben haben, sodass er als Cheftrainer mit „Co“ Felian Schubert (ursprünglich von Sumann als Chef vorgesehen) hätte übernehmen sollen.

Nun aber die erneute Wende: Am Donnerstag fand eine Sitzung statt, an der Gösweiner nicht teilnahm – laut „Krone“-Informationen, weil er den Verband zuvor darüber informiert haben soll, dass er nicht länger zur Verfügung steht. Das führt dazu, dass die Athleten der Trainingsgruppe 1 auch weiterhin nicht genau wissen, wie ihr Betreuerteam aussieht.

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Im Langlauflager ist alles geklärt
Erfreulich: Es gibt im ÖSV auch Sparten, in denen vieles funktioniert. Neben den Kombinierern um den umsichtigen Trainer Christoph Bieler und den Skisprung-Herren von Andreas Widhölzl betrifft das die Langläufer. Dort agiert mit Alois Stadlober ein Sportboss, der die Sparte im Griff hat.

Die „Krone“ erfuhr, dass das erfolgreiche Serviceteam um den international gefragten Chef Are Mets dem Skiverband auch im kommenden Winter erhalten bleibt. Eine Änderung gibt es auf dem Cheftrainer-Posten, den künftig Tommaso Custodero bekleidet. Die Athleten wissen längst Bescheid. Davon können einige in der Biathlon-Sparte derzeit nur träumen.

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