Erneute Wende – das Chaos nimmt kein Ende

Reinhard Gösweiner soll nicht mehr zur Verfügung stehen

Für Sonntag ist ein Treffen geplant, bei dem Klartext gesprochen werden soll. Reinhard Gösweiner wird dann wohl nicht mehr dabei sein. Der Oberösterreicher, der einst Dominik Landertinger und Sumann zu großen Erfolgen führte, war zunächst weiterhin als Coach der besten Damen vorgesehen. Dann soll es bei den ÖSV-Verantwortlichen einen Sinneswandel gegeben haben, sodass er als Cheftrainer mit „Co“ Felian Schubert (ursprünglich von Sumann als Chef vorgesehen) hätte übernehmen sollen.