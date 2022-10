Erster Bio-Bauer: „Wurden als Narren bezeichnet“

Ein kleiner finsterer Keller in der Koßgasse in Graz als „Umschlagplatz“ für giftfreies Obst und Gemüse: Als 1973, also vor fast 50 Jahren, erstmals in der Steiermark biologisch erzeugte Äpfel und Kartoffel Abnehmer fanden, war der bäuerliche Produzent Franz Kappel längst auf den Geschmack gekommen.