Strategische Ölreserve ist Ende März wieder voll

Nachdem die Reparaturen an der Hauptdestillationsanlage abgeschlossen sind und die OMV-Raffinerie in Wien-Schwechat wieder ihren Vollbetrieb aufgenommen hat, wird die staatliche Ölreserve jetzt wieder sukzessive befüllt. Bis spätestens 31. März 2023 soll die Reserve wieder wie gesetzlich vorgesehen für 90 Tage reichen, teilte das Energieministerium am Freitag mit.