OMV: Raffinerie-Unfall kostet 200 Millionen Euro

Nach dem Unfall in der Raffinerie in Schwechat, bei dem Anfang Juni die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, schätzt der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV die finanziellen Auswirkungen auf rund 200 Millionen Euro. Die Raffinerie werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dritten Quartals, also im Herbst, wieder voll betriebsfähig sein, heißt es.