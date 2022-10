Kriegs-Wende? | Einfallstor

Kriegs-Wende? Experten, Politiker, Militärs: So viele haben sich schon in der Beurteilung des Kriegsverlaufes in der Ukraine getäuscht, dass die Prognosen immer zurückhaltender werden. Und so getraut sich auch noch immer kaum einer (oder eine) von einer Kriegs-Wende zu sprechen. Aber die Anzeichen dafür, dass die Russen von den Ukrainern immer weiter in die Defensive gedrängt werden - die mehren sich täglich. Nicht nur, dass es den Ukrainern bereits gelungen ist, die Russen aus besetzten Landesteilen zu jagen und diese Regionen auch zu verteidigen: sie unternehmen auch eine Reihe von weiteren Vorstößen in die noch von Russland gehaltenen Gebiete - auch dort, wo Putin gerade erst in der vergangene Woche sogenannte „Referenden“ durchführen ließ, um diese Landesteile danach offiziell zu annektieren. Nun gerät die Region Cherson in den Fokus des ukrainischen Angriffs, wo Kiews Truppen auch einige Geländegewinnen verbuchen können. Und die Stadt Lyman, ein wichtiger von den Russen besetzter Knotenpunkt, gilt mittlerweile als vollständig von den Ukrainern zurückerobert. Von dort, davon gehen Beobachter aus, könnten die Truppen weiter tief in russisch besetztes Gebiet vorrücken - womit Putin die nächste herbe Niederlage droht. Kriegs-Wende: Werden wir dieses Wort bald ohne Fragezeichen verwenden können? Aber was passiert dann in Russland?