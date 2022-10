Kein Rosenkrieg - Straches beim Familienausflug

Da staunten Spaziergänger am Sonntag im südlichen Niederösterreich nicht schlecht: Noch-Ehepaar Strache mit Sohn und Hund friedlich vereint beim Schwammerlsuchen in einem Wald! Trotz Scheidungsklage ein Familienausflug mit anschließendem Gasthaus-Essen. Einen Rosenkrieg dürfte es also nach der Beichte des Ex-FPÖ-Chefs über ein uneheliches Kind nicht geben ...