Nach Meistertitel! Graz leuchtet tagelang orange

Jetzt kennt Graz kein Halten mehr! 48 Jahre lang musste die Stadt darauf warten, endlich wieder einen Eishockey-Titel feiern zu können. Mit dem 6:2-Sieg in Pustertal und dem zwölften Serien-Sieg in Folge schafften die Grazer das Meisterstück. Da leuchtete sogar der Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt, in Orange. Es wird die Modefarbe für die nächsten Tage in Graz.