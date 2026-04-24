Nach Meistertitel! Graz leuchtet tagelang orange

Der neue Meister der ICE-Hockey-League heißt Graz. Nach 48 Jahren (und dem letzten ATSE-Titel 1978) ist die Murstadt nun wieder Eishockey-Hauptstadt. Gefeiert wird der erste Triumph der 99ers-Klubgeschichte nun tagelang. Wie das alles gelungen ist und welche Stars sich für die Meisterfeier angesagt haben...
Jetzt kennt Graz kein Halten mehr! 48 Jahre lang musste die Stadt darauf warten, endlich wieder einen Eishockey-Titel feiern zu können. Mit dem 6:2-Sieg in Pustertal und dem zwölften Serien-Sieg in Folge schafften die Grazer das Meisterstück. Da leuchtete sogar der Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt, in Orange. Es wird die Modefarbe für die nächsten Tage in Graz.
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