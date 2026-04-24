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Nach Meistertitel! Graz leuchtet tagelang orange

Eishockey
24.04.2026 06:30
Manuel Ganahl und die 99ers feierten den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.
Manuel Ganahl und die 99ers feierten den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Der neue Meister der ICE-Hockey-League heißt Graz. Nach 48 Jahren (und dem letzten ATSE-Titel 1978) ist die Murstadt nun wieder Eishockey-Hauptstadt. Gefeiert wird der erste Triumph der 99ers-Klubgeschichte nun tagelang. Wie das alles gelungen ist und welche Stars sich für die Meisterfeier angesagt haben...

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Jetzt kennt Graz kein Halten mehr! 48 Jahre lang musste die Stadt darauf warten, endlich wieder einen Eishockey-Titel feiern zu können. Mit dem 6:2-Sieg in Pustertal und dem zwölften Serien-Sieg in Folge schafften die Grazer das Meisterstück. Da leuchtete sogar der Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt, in Orange. Es wird die Modefarbe für die nächsten Tage in Graz.

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