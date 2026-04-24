Set-Besuch: „Schreckliche Dinge, lustig erzählt“

Man darf also gespannt sein, ob im fertigen Film Licht oder Schatten überwiegt. Die Szene, die am Tag des „Krone“-Besuchs gedreht wird, ist jedenfalls bunt: Entzugspatienten werden mit einer Luftballon-Zeremonie aus der Behandlung wieder in die Welt entlassen. Darunter eben der Polizist Pirker: „Meine Figur ist Alkoholiker, muss einen Entzug machen und wird nach Klagenfurt strafversetzt. Er ist ein sehr guter Kriminalpolizist, hat aber wie alle Protagonisten sein Packerl zu tragen. Wie es im Leben halt so ist“, erklärt Schwarz. Schon an seinem ersten Tag am neuen Arbeitsplatz wird Pirker mit der Leiche eines alten Pfarrers konfrontiert – die erste von vielen.