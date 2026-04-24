Drei Damen als Chefinnen bei der OMV

Manche Branchen gelten als besonders „männerlastig“, dazu gehört das Geschäft mit Erdöl. Dort wird viel Geld verdient, die Konzerne stehen im Brennpunkt der Macht.
Nur in Österreich lief es anders. Denn wir haben in der Geschichte schon zwei höchst bemerkenswerte Damen an führender Stelle der OMV gehabt, und im Herbst wird dann eine Top-Managerin aus Kanada die Spitze übernehmen.
Nummer 1 war die legendäre Margarethe Ottillinger: Sie arbeitete als Konsulent beim „Bundesminister für Vermögenssicherung“ Peter Krauland. Im November 1948 wurde sie an der Ennsbrücke auf dem Weg nach Wien von sowjetischen Soldaten aus Kraulands Auto heraus verhaftet. Sie wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt und verbrachte sieben Jahre wegen angeblicher „Spionage“ in sowjetischen Gefängnissen. 1955 kehrte sie schwer krank nach Österreich zurück, ein Jahr später wurde sie als einzige Frau in den OMV-Vorstand berufen. Sie wurde völlig rehabilitiert, sogar die Sowjets zogen alle Vorwürfe zurück.
Nummer 2 war Maria Schaumayer, als OMV-Finanzchefin zog sie beinhart die Teilprivatisierung des Ölkonzerns trotz Finanzkrise durch. Jeder in der Fachwelt wusste: Auf diese Frau ist Verlass. Fachlich und menschlich.
Und mit Wirkung vom 1. September an kommt mit Emma Delaney eine neue Vorstandsvorsitzende aus Kanada. Hat da jemand was von einer „Männerbranche“ gesagt?
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