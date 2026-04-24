Drei Damen als Chefinnen bei der OMV

Nummer 1 war die legendäre Margarethe Ottillinger: Sie arbeitete als Konsulent beim „Bundesminister für Vermögenssicherung“ Peter Krauland. Im November 1948 wurde sie an der Ennsbrücke auf dem Weg nach Wien von sowjetischen Soldaten aus Kraulands Auto heraus verhaftet. Sie wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt und verbrachte sieben Jahre wegen angeblicher „Spionage“ in sowjetischen Gefängnissen. 1955 kehrte sie schwer krank nach Österreich zurück, ein Jahr später wurde sie als einzige Frau in den OMV-Vorstand berufen. Sie wurde völlig rehabilitiert, sogar die Sowjets zogen alle Vorwürfe zurück.