Gerettete Laborratten sollen neue Chance bekommen

Schluss mit Tierleid für Schönheit

Die Forderung von Tierfreunden ist klar: Künftig sollen nur noch Botox-Produkte zugelassen werden, die nachweislich ohne Tierversuche hergestellt wurden. „Wenn Alternativen existieren, gibt es keine Ausrede mehr“, so Aschauer. Für die 41 geretteten Ratten kommt diese Einsicht vielleicht spät – doch für viele andere könnte sie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.