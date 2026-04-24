Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich wäre ausgerastet“

Fatale Fehlentscheidung? Sogar Gegner fassungslos!

Fußball International
24.04.2026 06:27
Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg war an Dramatik kaum zu ...
Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg war an Dramatik kaum zu überbieten.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drama pur im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Stuttgart und Freiburg. In der Verlängerung wurde ein vermeintlicher Führungstreffer von Freiburg-Stürmer Lucas Höler nicht gegeben. Eine Entscheidung, die selbst bei Gegenspieler Deniz Undav auf Unverständnis stößt. „Ich wäre als Stürmer ausgerastet“, so der DFB-Teamspieler. Am Ende setzten sich dessen Stuttgarter mit 2:1 durch. 

0 Kommentare

Mit 1:1 ging die Partie zwischen Stuttgart und Freiburg am Donnerstagabend in die Verlängerung. Dann die vermeintliche Führung für die Breisgauer. Freiburg-Stürmer Höler setzte sich in der 91. Minute gegen VfB-Verteidiger Jeff Chabot durch und traf in die Maschen. 

Lesen Sie auch:
Stuttgart-Joker Tiago Tomas sticht, trifft in Minute 119 per Ferse zum 2:1.
Nach Verlängerung
Last-Minute-Ferse! Stuttgart wieder im Pokalfinale
23.04.2026

Jubel kam aber keiner auf. Schiedsrichter Tobias Welz hatte die Aktion nämlich schon kurz vor dem Treffer wegen eines angeblichen Foulspiels abgepfiffen. Dadurch konnte auch der VAR nicht mehr eingreifen. Eine fatale Entscheidung, die für Frust bei den Freiburger sorgte und am Ende Folgen haben sollte. 

„Das ist nicht richtig“
In der 119. Minute traf Stuttgarts Tiago Tomas entscheidend per Ferse – das Aus für den Sportclub aus Freiburg war besiegelt. Dementsprechend groß war der Ärger nach Abpfiff des Spiels. „Es wird bei drei Meter Abseits weitergespielt, dann lass hier auch weiterspielen. Dann kannst du es danach immer noch zurücknehmen, wenn es ein Foul war. In dieser Szene abzupfeifen, kurz vor dem Abschluss, das ist nicht richtig“, platzte Freiburg-Verteidiger Matthias Ginter im Sky-Interview der Kragen.

Deniz Undav (links) gegen Matthias Ginter
Deniz Undav (links) gegen Matthias Ginter(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

An der Leistung von Schiedsrichter Welz ließ er kein gutes Haar. „Es ist eine Fehlentscheidung. Ich habe schon vor zwei Wochen etwas gesagt, da durfte ich 15.000 Euro Strafe zahlen“, schüttelte Ginter den Kopf. Unterstützung erhielt er ausgerechnet von Gegenspieler Deniz Undav. 

Große Enttäuschung beim SC
„Ich wäre als Stürmer ausgerastet“, so der DFB-Kicker und weiter: „Das ist nie und nimmer ein Foul. Wir haben natürlich jetzt gewonnen, ich bin zufrieden. Aber ich muss sagen, dass ich mit der Leistung des Schiedsrichters nicht zufrieden bin.“ Zudem habe der Stuttgarter den Eindruck gehabt, dass Welz „nicht mit sich reden lassen wollte.“ 

Am Ende bleibt ein bitteres Freiburger Ausscheiden, während die Stuttgarter im Finale gegen die schier übermächtigen Bayern antreten dürfen. „Das ist hart. Du schießt ein reguläres Tor, und es wird leider abgepfiffen. Entschuldigung, aber das ist kein Foul. Das tut weh“, zieht Freiburg-Trainer Julian Schuster gegenüber der ARD ein abschließendes Fazit des Pokalabends. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
24.04.2026 06:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Matthias Ginter
StuttgartFreiburg
DFB
DFB-Pokal
HalbfinaleSchiedsrichter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
132.788 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
129.221 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
98.442 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1591 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1068 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
986 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Fußball International
FIFA verdient mit
WM-Wahnsinn! Zwei Millionen Euro für Final-Ticket?
„Ich wäre ausgerastet“
Fatale Fehlentscheidung? Sogar Gegner fassungslos!
„Wenn sie sich ...“
WM: Italien statt Iran? US-Außenminister reagiert
Deutsche Bundesliga
RB Leipzig gegen Union Berlin ab 20.30 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Real Betis gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf