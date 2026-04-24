Fatale Fehlentscheidung? Sogar Gegner fassungslos!

„Das ist nicht richtig“

In der 119. Minute traf Stuttgarts Tiago Tomas entscheidend per Ferse – das Aus für den Sportclub aus Freiburg war besiegelt. Dementsprechend groß war der Ärger nach Abpfiff des Spiels. „Es wird bei drei Meter Abseits weitergespielt, dann lass hier auch weiterspielen. Dann kannst du es danach immer noch zurücknehmen, wenn es ein Foul war. In dieser Szene abzupfeifen, kurz vor dem Abschluss, das ist nicht richtig“, platzte Freiburg-Verteidiger Matthias Ginter im Sky-Interview der Kragen.