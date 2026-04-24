Wut-Bürger entschuldigt sich nach Messer-Aufruf

Knapp zwei Wochen nach dem Erscheinen des Videos überkam den Wut-Bürger nun doch das schlechte Gewissen oder auch die Furcht vor einer drastischen Strafe. Der Mann veröffentlichte in den Sozialen Medien ein Entschuldigungsschreiben. Er bittet Stangassinger um Verzeihung: „Ich würde dir nie etwas Böses wollen. Wir beide kennen uns seit dreißig Jahren und haben 21 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet.“ Seine Worte seien „respektlos und in keiner Weise gerechtfertigt“ gewesen. Es sei ein Fehler gewesen, ernst habe es der Mann „nie gemeint.“