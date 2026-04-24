Österreicher überdenken Ablehnung der Atomkraft

Die Hauptschuld für die derzeit unklare Versorgungslage bei fossilen Brennstoffen wird in erster Linie der unberechenbaren Politik von Spitzenpolitikern außerhalb der EU sowie der geopolitischen Lage (je 88 Prozent), aber auch der „Profitgier der Energiekonzerne“ (86 Prozent) zugeschrieben. 77 Prozent führen sie zudem auf den zu langsamen Ausbau alternativer Energien zurück, und für 67 Prozent spielen die Russland-Sanktionen hier eine Rolle. Das Merit-Order-Prinzip wird von 69 Prozent abgelehnt, nur 14 Prozent verteidigen es, der Rest hat keine Meinung dazu.