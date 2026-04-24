Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nein als „Luxus“

Österreicher überdenken Ablehnung der Atomkraft

Wirtschaft
24.04.2026 06:42
Das Nein zur Atomkraft wird von vielen inzwischen als Luxus gesehen.
Das Nein zur Atomkraft wird von vielen inzwischen als Luxus gesehen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Angesichts der aktuellen Energiekrise nehmen die Österreicher nicht nur den Fuß vom Gas, sondern scheinen auch die Atomkraft nicht mehr als absolutes No-go zu sehen. Der vorgegebenen Aussage, dass ihre Ablehnung „ein Luxus ist, den wir uns zur Sicherung der Energieversorgungssicherheit in Europa nicht mehr leisten können“, stimmten in einer aktuellen Spectra-Umfrage 49 Prozent zu. 

0 Kommentare

Spectra hat im April 1000 für die österreichische Bevölkerung über 18 Jahre repräsentativ ausgewählte Personen online befragt. 61 Prozent zeigten sich dabei überzeugt, dass die Politik das Risiko eines flächendeckenden Blackouts massiv unterschätze.

Zwar hatten zwei Drittel keine oder kaum Bedenken, dass die österreichische Stromversorgung durch die steigende Zahl von Wind- und Sonnenenergieanlagen in Mitteleuropa instabiler werden könnte. Dennoch befürchten 49 Prozent, dass die Energiewende „ohne konventionelle Backup-Kraftwerke wie Gasturbinen oder grundlastfähige Kraftwerke wie fossile Energien oder Atomkraft zum Scheitern verurteilt“ sein könnte.

Junge Atomkraft gegenüber aufgeschlossener als Ältere
Der Atomkraft steht die jüngere Generation aufgeschlossener gegenüber als die ältere: 57 Prozent der Unter-50-Jährigen, aber nur 43 Prozent der Generation 50-plus sehen ihre Ablehnung als zu überdenkenden „Luxus“.

Die Hauptschuld für die derzeit unklare Versorgungslage bei fossilen Brennstoffen wird in erster Linie der unberechenbaren Politik von Spitzenpolitikern außerhalb der EU sowie der geopolitischen Lage (je 88 Prozent), aber auch der „Profitgier der Energiekonzerne“ (86 Prozent) zugeschrieben. 77 Prozent führen sie zudem auf den zu langsamen Ausbau alternativer Energien zurück, und für 67 Prozent spielen die Russland-Sanktionen hier eine Rolle. Das Merit-Order-Prinzip wird von 69 Prozent abgelehnt, nur 14 Prozent verteidigen es, der Rest hat keine Meinung dazu. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Energieagentur-Chef:
Italien sollte Nein zur Atomkraft überdenken
17.04.2026
Krone Plus Logo
40 Jahre Tschernobyl
Warum die Atom-Katastrophe Österreich so hart traf
12.04.2026
Anders als Söder
Bundeskanzler Stocker bleibt bei Nein zu Atomkraft
16.03.2026

Mobilitätsverhalten ändert sich
Die steigenden Treibstoffpreise beeinflussen auch das Mobilitätsverhalten der Österreicher: 44 Prozent versuchen spritsparend und 33 Prozent weniger mit dem Auto zu fahren. 23 Prozent nutzen verstärkt Alternativen wie Öffis, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften. Auffällig ist, dass sich die Generation 50-plus stärker in ihren Gewohnheiten an die Energiekrise anpasst als jüngere Leute. Für zwölf Prozent der Befragten schlagen die Mehrkosten so sehr zu Buche, dass sie sich bei anderen Ausgaben einschränken müssen, zehn Prozent sehen sich nach anderen Antriebsarten um.

Das Vertrauen in die Politik in Sachen Energie ist ausbaufähig: Nur 30 Prozent vertrauen darauf, dass die Bundesregierung die Energieversorgungssicherheit bis 2030 ohne Wohlstandsverlust garantieren kann. 76 Prozent hegen die Befürchtung, dass die hohen Energiekosten in Österreich mittelfristig zu Deindustrialisierung und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
24.04.2026 06:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
132.788 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
129.221 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
98.442 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1591 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1068 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
986 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Wirtschaft
Studie zeigt deutlich
Negativfaktor Wareninseln, auch enge Gänge störend
Krone Plus Logo
Biogas als Alternative
Heimische Landwirtschaft als Energielieferant
Nein als „Luxus“
Österreicher überdenken Ablehnung der Atomkraft
„Krone“-Kommentar
Drei Damen als Chefinnen bei der OMV
Krone Plus Logo
Wer profitiert
Mit dem Luxusprodukt Urlaub gut durch die Krise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf