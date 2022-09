Digitalwährung Bitcoin wieder über 20.000 Dollar

Im Hoch wurde ein Kurs von 20.830 Dollar (20.811 Euro) markiert, was einem Anstieg von knapp 1500 Dollar oder etwa sieben Prozent zum Vortag entspricht. Andere Kryptowerte wie Ether oder XRP legten in ähnlichem Ausmaß wie der Bitcoin zu. Der Marktwert aller rund 20.900 Digitalanlagen stieg wieder über die Marke von einer Billion Dollar. Der Rekordwert von fast drei Billionen Dollar, markiert im November 2021, liegt aber nach wie vor in weiter Ferne.