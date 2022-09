Ab 2030 elektrisch: So geht es bei Mercedes weiter

Neue Baureihe kommt: CLE

Galt früher bei Mercedes das Prinzip, jede noch so kleine Nische zu besetzen, gilt neuerdings das Gegenteil: Aufräumen im Portfolio ist angesagt. Gelichtet wird die Vielfalt an C- und E-Derivaten. Zum CLE verschmelzen die zweitürigen Modelle der C- und E-Klasse, sowohl die jeweiligen Cabrios als auch die Coupés. Ein konsequenter Schritt, denn besonders der Cabrio-Absatz schrumpft weltweit. Zudem haben sich beiden Baureihen zu sehr geähnelt. In den Markt gehen werden die CLE-Modelle voraussichtlich Ende 2023 (Coupé) und Sommer 2024 (Cabrio).