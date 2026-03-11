Vorteilswelt
Heftiger Nachteinsatz

Brandstifter steckte großes Holzlager in Brand

Tirol
11.03.2026 08:37
Sechs Feuerwehren standen im Einsatz.
Sechs Feuerwehren standen im Einsatz.(Bild: Zeitungsfoto.at)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Mittwoch in Silz im Tiroler Bezirk Imst: In einem Holzlager brach kurz nach Mitternacht ein Feuer aus, das sechs Feuerwehren bis in die Morgenstunden beschäftigte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Verdächtiger (79) wurde gefasst. 

Gegen 0.40 Uhr wurde der Brand im Bereich Schloss Petersberg bei der FF Silz gemeldet, wobei zunächst von einem Feuer auf einer Wiese die Rede war. Dass es sich um ein größeres Ausmaß handelte, wurde bereits auf der Anfahrt klar, woraufhin Sirenenalarm ausgelöst wurde und die Feuerwehren von Haiming, Ötztal Bahnhof, Stams und Mötz nachalarmiert wurden. 

Feuer drohte auf Heizwerk überzugreifen
„Beim Eintreffen stand ein großes Holzlager bereits in Vollbrand und kurz davor, auf das danebenstehende Fernheizwerk überzugreifen“, berichtet die Feuerwehr Silz. Die Einsatzkräfte starteten einen umfassenden Löschangriff und schafften es so, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und die benachbarten Gebäude und den angrenzenden Wald zu schützen.

Die Polizei geht nach dem brennenden Holzlager von Brandstiftung aus.
Die Polizei geht nach dem brennenden Holzlager von Brandstiftung aus.(Bild: Zeitungsfoto.at)
(Bild: Zeitungsfoto.at)

Zahlreiche Atemschutztrupps standen im Einsatz, weshalb die Feuerwehr Imst mit ihrer Atemschutzfüllstation nachalarmiert wurde. Auch die Wasserversorgung gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig: Da sich in der Nähe kein Hydrant befand, musste das Löschwasser aus einem angrenzenden Teich gepumpt werden.

Kräne im Einsatz, mittlerweile Brand aus
Um den Brand endgültig löschen zu können, wurden bereits in der Nacht Kräne und Transportfahrzeuge hinzugezogen, um alle Glutnester gezielt zu bekämpfen. In der Früh war das Feuer schließlich unter Kontrolle. „Gegen 6.30 Uhr konnte ein Großteil der Einsatzkräfte abrücken“, berichtete die Feuerwehr. Kurz vor 9 Uhr kam schließlich die Meldung, dass Brand aus gegeben werden konnte.

Zitat Icon

Wir gehen von Brandstiftung aus. Es gibt bereits eine verdächtige Person.

Die Polizei zur „Krone“

Mutmaßlicher Feuerteufel geschnappt 
Die Polizei erklärte am Morgen gegenüber der „Krone“, dass man bei der Brandursache fix von Brandstiftung ausgehe. „Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 79-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ausgeforscht und kurze Zeit später im Gebäude angetroffen werden“, so die Polizei. Bei der ersten Befragung zeigte er sich geständig. Zudem heißt es seitens der Ermittler: „Aktuellen Erkenntnissen zufolge befand er sich zum Zeitpunkt der Tat in einer psychischen Ausnahmesituation.“

Weitere Ermittlungen sind noch im Gange. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Silz, Haiming, Ötztal Bahnhof sowie Sanitäter des Sanitätsdienstes.

Lesen Sie auch:
Mitten in der nacht ging ein Stadl in Tirol plötzlich in Flammen auf.
Ursache unklar
Stadl geht in der Nacht plötzlich in Flammen auf
05.03.2026

Erst vor wenigen Tagen brannte ebenfalls in Silz ein Holzstadel lichterloh. Ob dieser Brand in Zusammenhang mit der Brandstiftung im Holzlager steht, wird von der Polizei derzeit ermittelt. „Die verdächtige Person bestreitet dies“, hieß es dazu. Nun werden Spuren abgeglichen.  

Tirol
11.03.2026 08:37
Folgen Sie uns auf