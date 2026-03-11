Brandstifter steckte großes Holzlager in Brand

Mutmaßlicher Feuerteufel geschnappt

Die Polizei erklärte am Morgen gegenüber der „Krone“, dass man bei der Brandursache fix von Brandstiftung ausgehe. „Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 79-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ausgeforscht und kurze Zeit später im Gebäude angetroffen werden“, so die Polizei. Bei der ersten Befragung zeigte er sich geständig. Zudem heißt es seitens der Ermittler: „Aktuellen Erkenntnissen zufolge befand er sich zum Zeitpunkt der Tat in einer psychischen Ausnahmesituation.“