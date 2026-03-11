83 Punkte! Bam Adebayo schreibt NBA-Geschichte

Im Duell der Tabellenzweiten der Western bzw. Eastern Conference setzten sich die San Antonio Spurs gegen die Boston Celtics mit 125:116 durch. Victor Wembanyama zeichnete für 39 Punkte und elf Rebounds von Pöltls Ex-Club verantwortlich. Die Detroit Pistons beendeten eine Serie von vier Pleiten mit einem 138:100 bei den Brooklyn Nets. Jalen Duren verbuchte 26 Zähler für den Spitzenreiter im NBA-Osten. Für die Atlanta Hawks war das 124:112 gegen die Dallas Mavericks der bereits siebente Sieg in Folge. Luka Doncic schrieb beim 120:106 der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves mit 31 Punkten und je elf Rebounds sowie Assists dreifach zweistellig an. Ebenfalls 31 Zähler gingen auf das Konto von Austin Reaves.