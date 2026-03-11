Tiroler Forscher schuf Frühwarnsystem für Muren

Viele Faktoren für Hangmuren verantwortlich

Auch dort gaben die Sensoren frühzeitig Warnsignale ab. „Dabei haben wir gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, den Boden mit Beregnung zu mobilisieren“, sagte der Geotechniker. Die Erdmassen werden nämlich erst durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren in Bewegung gebracht. Hauptverantwortlich seien starke Niederschläge und der Wechsel zwischen Plus- und Minusgraden im Winter. Es sei zudem sehr wahrscheinlich, dass bei Hangmuren im Untergrund bereits Sandschichten oder von Tieren erzeugte Hohlräume vorhanden sind, die als „Trigger“ dienen.