Tiroler Forscher schuf Frühwarnsystem für Muren

Extremwetterereignisse, heftige Niederschläge und stark wechselnde Temperaturen: All das erhöht das Risiko für Hangmuren, die besonders an Bahnstrecken und Straßen Probleme bereiten. Der Innsbrucker Forscher Robert Hofmann entwickelte daher mit einem Team ein Frühwarnsystem.
Als erstes Testfeld des mehrjährigen Projekts der Uni Innsbruck diente der sogenannte Friedhof der Wildbachsperren: der Lattenbach im Tiroler Bezirk Imst. Es war bereits bekannt, dass dort häufig flache Erdrutsche abgehen. Gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde daher eine Stelle ausgewählt und mit Mess-Instrumenten ausgestattet. Im Dezember 2023 ereignete sich dann tatsächlich ein Murenabgang.
Sensoren reagierten vier Tage vorher
Der Geotechniker Hofmann und sein Team beobachten die Mure und filmten sie auch. Die Sensoren – „Mureneier“ genannt – registrierten aber bereits vier Tage vorher Veränderungen. „Es handelt sich dabei um circa zehn bis 15 Zentimeter große kugelförmige Instrumente, die die Rotation im Hang messen“, erklärte Hofmann die Funktionsweise. Diese befinden sich normalerweise im „Ruhemodus“. Erst wenn Bewegung im Hang auftritt, „erwachen“ sie und übermitteln Daten an eine Cloud.
Der Forscher wollte auch ein besseres Bild über die Ursachen von Hangmuren. Nur einen halben bis einen Meter tief, treten sie meist lokal und spontan auf. Es wurden mithilfe von aufwendigen Messtechniken verschiedene Parameter wie Bodenfeuchte und -temperatur, Saugspannungen, Lufttemperatur und Niederschlagsmengen erhoben. Drei weitere Testfelder, die von den ÖBB als Hauptprojektpartner zur Verfügung gestellt wurden, wurden mithilfe gezielter Bewässerung analysiert.
Viele Faktoren für Hangmuren verantwortlich
Auch dort gaben die Sensoren frühzeitig Warnsignale ab. „Dabei haben wir gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, den Boden mit Beregnung zu mobilisieren“, sagte der Geotechniker. Die Erdmassen werden nämlich erst durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren in Bewegung gebracht. Hauptverantwortlich seien starke Niederschläge und der Wechsel zwischen Plus- und Minusgraden im Winter. Es sei zudem sehr wahrscheinlich, dass bei Hangmuren im Untergrund bereits Sandschichten oder von Tieren erzeugte Hohlräume vorhanden sind, die als „Trigger“ dienen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.