Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmiert Tage vorher

Tiroler Forscher schuf Frühwarnsystem für Muren

Wissen
11.03.2026 08:05
Hangmuren bedrohen Straßen und Bahnstrecken – und werden immer häufiger.
Hangmuren bedrohen Straßen und Bahnstrecken – und werden immer häufiger.(Bild: APA/UNIVERSITÄT INNSBRUCK/ROBERT HOFMANN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Extremwetterereignisse, heftige Niederschläge und stark wechselnde Temperaturen: All das erhöht das Risiko für Hangmuren, die besonders an Bahnstrecken und Straßen Probleme bereiten. Der Innsbrucker Forscher Robert Hofmann entwickelte daher mit einem Team ein Frühwarnsystem.

0 Kommentare

Als erstes Testfeld des mehrjährigen Projekts der Uni Innsbruck diente der sogenannte Friedhof der Wildbachsperren: der Lattenbach im Tiroler Bezirk Imst. Es war bereits bekannt, dass dort häufig flache Erdrutsche abgehen. Gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde daher eine Stelle ausgewählt und mit Mess-Instrumenten ausgestattet. Im Dezember 2023 ereignete sich dann tatsächlich ein Murenabgang.

Sensoren reagierten vier Tage vorher
Der Geotechniker Hofmann und sein Team beobachten die Mure und filmten sie auch. Die Sensoren – „Mureneier“ genannt – registrierten aber bereits vier Tage vorher Veränderungen. „Es handelt sich dabei um circa zehn bis 15 Zentimeter große kugelförmige Instrumente, die die Rotation im Hang messen“, erklärte Hofmann die Funktionsweise. Diese befinden sich normalerweise im „Ruhemodus“. Erst wenn Bewegung im Hang auftritt, „erwachen“ sie und übermitteln Daten an eine Cloud.

Lesen Sie auch:
Die Bilder aus dem Vorjahr im Gschnitztal blieben lange Zeit in den Köpfen aller.
Naturgefahren-Bilanz
„Nicht alle Ereignisse bekommen wir in den Griff“
28.02.2026

Der Forscher wollte auch ein besseres Bild über die Ursachen von Hangmuren. Nur einen halben bis einen Meter tief, treten sie meist lokal und spontan auf. Es wurden mithilfe von aufwendigen Messtechniken verschiedene Parameter wie Bodenfeuchte und -temperatur, Saugspannungen, Lufttemperatur und Niederschlagsmengen erhoben. Drei weitere Testfelder, die von den ÖBB als Hauptprojektpartner zur Verfügung gestellt wurden, wurden mithilfe gezielter Bewässerung analysiert.

Viele Faktoren für Hangmuren verantwortlich
Auch dort gaben die Sensoren frühzeitig Warnsignale ab. „Dabei haben wir gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, den Boden mit Beregnung zu mobilisieren“, sagte der Geotechniker. Die Erdmassen werden nämlich erst durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren in Bewegung gebracht. Hauptverantwortlich seien starke Niederschläge und der Wechsel zwischen Plus- und Minusgraden im Winter. Es sei zudem sehr wahrscheinlich, dass bei Hangmuren im Untergrund bereits Sandschichten oder von Tieren erzeugte Hohlräume vorhanden sind, die als „Trigger“ dienen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
11.03.2026 08:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
312.336 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.303 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
164.434 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2856 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1760 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1362 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Wissen
Alarmiert Tage vorher
Tiroler Forscher schuf Frühwarnsystem für Muren
Nachhaltige Idee
Haare aus dem Salzkammergut säubern die Weltmeere
Bis zu 200 Fälle/Jahr
Forscher fanden Ursache für FSME-Anfälligkeit
Unglaubliche Bilder
Mysteriöse „Qualle“ sorgte für Himmelsschauspiel
Krone Plus Logo
Zur Ausnahme geworden
Warum der Bodensee eisige Kälte zum Atmen braucht
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf