19-Jähriger stirbt auf Hochspannungsmast

Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der junge Mann bereits zuvor mehrfach auf Strom- und Mobilfunkmasten geklettert war und seine Aktionen mit dem Handy dokumentiert hatte. Solche riskanten Kletteraktionen werden in sozialen Netzwerken als „Roofing“ bezeichnet. Dabei steigen Personen ohne jede Sicherung auf hohe Gebäude, Masten oder andere Bauwerke – oft nur, um spektakuläre Fotos oder Videos aufzunehmen.