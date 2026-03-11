19-Jähriger stirbt auf Hochspannungsmast

Todesdrama am Dienstagnachmittag im Bezirk Südoststeiermark: Ein 19-Jähriger ist beim sogenannten „Roofing“ ums Leben gekommen. Der junge Mann war gegen 17 Uhr auf einen Hochspannungsmast geklettert und dürfte dabei in den Stromkreis geraten sein.
Nach ersten Erkenntnissen der LPD Steiermark fertigte der 19-Jährige während des Aufstiegs mit seinem Handy Fotos und Videos an. Dabei kam es offenbar zu einem Kontakt mit der stromführenden Anlage. Der Jugendliche erlitt dabei tödliche Verletzungen.
Lenker schlug sofort Alarm
Ein Autofahrer auf der nahegelegenen B66 beobachtete den Vorfall und setzte sofort einen Notruf ab. Einsatzkräfte rückten umgehend aus.
Leitung musste abgeschaltet werden
Spezialkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Energie Steiermark mussten zunächst die Hochspannungsleitung abschalten, bevor der Verunglückte geborgen werden konnte. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.
Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der junge Mann bereits zuvor mehrfach auf Strom- und Mobilfunkmasten geklettert war und seine Aktionen mit dem Handy dokumentiert hatte. Solche riskanten Kletteraktionen werden in sozialen Netzwerken als „Roofing“ bezeichnet. Dabei steigen Personen ohne jede Sicherung auf hohe Gebäude, Masten oder andere Bauwerke – oft nur, um spektakuläre Fotos oder Videos aufzunehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.