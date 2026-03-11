Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wollte Video machen

19-Jähriger stirbt auf Hochspannungsmast

Steiermark
11.03.2026 07:15
Der 19-Jährige kletterte auf den Hochspannungsmast, um Fotos und Videos zu machen. Dabei geriet ...
Der 19-Jährige kletterte auf den Hochspannungsmast, um Fotos und Videos zu machen. Dabei geriet er in den Stromkreis und erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Todesdrama am Dienstagnachmittag im Bezirk Südoststeiermark: Ein 19-Jähriger ist beim sogenannten „Roofing“ ums Leben gekommen. Der junge Mann war gegen 17 Uhr auf einen Hochspannungsmast geklettert und dürfte dabei in den Stromkreis geraten sein.

0 Kommentare

Nach ersten Erkenntnissen der LPD Steiermark fertigte der 19-Jährige während des Aufstiegs mit seinem Handy Fotos und Videos an. Dabei kam es offenbar zu einem Kontakt mit der stromführenden Anlage. Der Jugendliche erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Lenker schlug sofort Alarm
Ein Autofahrer auf der nahegelegenen B66 beobachtete den Vorfall und setzte sofort einen Notruf ab. Einsatzkräfte rückten umgehend aus.

Leitung musste abgeschaltet werden
Spezialkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Energie Steiermark mussten zunächst die Hochspannungsleitung abschalten, bevor der Verunglückte geborgen werden konnte. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der junge Mann bereits zuvor mehrfach auf Strom- und Mobilfunkmasten geklettert war und seine Aktionen mit dem Handy dokumentiert hatte. Solche riskanten Kletteraktionen werden in sozialen Netzwerken als „Roofing“ bezeichnet. Dabei steigen Personen ohne jede Sicherung auf hohe Gebäude, Masten oder andere Bauwerke – oft nur, um spektakuläre Fotos oder Videos aufzunehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
11.03.2026 07:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
312.336 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.303 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
164.434 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2856 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1760 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1362 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf