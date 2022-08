Mercedes-AMG SL 63: Nenn ihn ruhig GT Roadster!

Jedes Ding hat zwei Seiten, auch der AMG SL. Seine Rückseite ist elegant, aber brav. Die Front hingegen ist so mächtig, dass man ihn glatt für einen GT halten könnte. Und das ist er strenggenommen auch, denn er hat nicht nur die Plattform des kommenden AMG GT unterm Blech, er wird auch tatsächlich den AMG GT Roadster ersetzen. Außerdem hat er den 585 PS starken Biturbo-V8 unter der Haube, der in Affalterbach traditionell in Handarbeit gefertigt wird. One man, one engine. Ein Mann baut komplett ein Triebwerk zusammen, per Unterschrift dokumentiert.