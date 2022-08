Mercedes-AMG EQE 43: Gleitzeit, zeitgleich Sport

Nicht AMG-like: Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 210 km/h begrenzt. Auch nicht AMG-like: Es lässt sich künstlicher Motorsound zuspielen, dezent im Modus Sport, auffällig im Modus Sport+. Die Klangwelt wird „Authentic“ genannt, was vom Gebotenen nicht weiter entfernt sein könnte. Der Sound ertönt sogar im Stand, was vor allem auf Sport+ eher an Tinnitus erinnert als an einen Motor im Leerlauf. Über Lautsprecher in der Stoßstange wird der Sound auch draußen verbreitet.