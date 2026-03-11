„Ärgerlich!“ Aufregung um „cleveren“ Kimmich

Michael Olise und Joshua Kimmich haben sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo ihre dritte Gelbe Karte geholt und sind damit im Rückspiel gesperrt. Angesichts der guten Ausgangslage der Bayern eine clevere Aktion, wie einige Experten betonen – vor allem Kapitän Kimmich trieb es aber auf die Spitze. Auch mit seiner Erklärung nach dem Spiel, die Ex-Teamkollegen Mats Hummels amüsierte.
Das Rückspiel in München werden Olise und Kimmich verpassen – nach ihrer dritten Gelben Karte sind sie für das Match gegen Atalanta nämlich gesperrt. Im– nach dem 6:1 im Hinspiel schon sehr wahrscheinlichen – Viertelfinale stehen sie dadurch ohne Vorstrafen da. In so einer Situation bewusst eine Gelbe Karte abzuholen, ist im Profifußball nicht unüblich.
Diese Praxis ist Fans, Experten und Spielern bestens bekannt – Bayern-Kapitän Kimmich hat es am Dienstagabend aber etwas auf die Spitze getrieben. In der 83. Minute ließ sich Kimmich bei der Ausführung eines eigentlich unspektakulären Freistoßes so lange Zeit, dass ihm Schiedsrichter Espen Eskas entnervt den gelben Karton zeigte.
Hummels: „Finde es wunderbar ...“
Die Aktion wird abseits des Rasens gleich heftig diskutiert. Von besonders unsportlich bis besonders clever reicht die Bandbreite der Kommentare. Und Kimmich selbst? Der zeigt sich auch beim Interview nach dem Spiel besonders abgebrüht.
„An sich war es unnötig. Ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht. Man will dann nicht ins Pressing reinspielen [...]. Ich glaube, wenn der gegnerische Stürmer nicht auf mich zustürmt, gibt er vielleicht auch nicht die Gelbe Karte. Ich wollte dann gerade den Ball rausspielen und an sich war das dann zu spät. Ärgerlich!“, lautet die Analyse des Routiniers gegenüber „Prime Video“.
Eine Antwort, die seinen ehemaligen Teamkollegen Mats Hummels amüsierte. „Ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist. Ich finde es wunderbar, wie er es erklärt hat. Er hat die Situation noch sehr genau im Kopf, das muss man ihm auch lassen. Es war uns schon allen klar, dass er sich da noch eine Gelbe holt“, grinst der ehemalige DFB-Nationalspieler.
