„Heated Rivalry“-Star

Hudson Williams wehrt sich gegen homophobe Fans!

Society International
11.03.2026 08:16
(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hauptdarsteller Hudson Williams aus der Erfolgsserie „Heated Rivalry“ hat sich in aller Schärfe unter anderem gegen „homophobe, biphobe“ und andere Hasskommentare gestellt. 

Wer solche Kommentare verbreitet, solle sich nicht „Fan“ nennen, schrieb Williams am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram.

„Hasserfüllte ,Liebe‘“
Der Serienstar kritisierte unter anderem auch altersdiskriminierende und frauenfeindliche Kommentare. „Keiner von uns braucht eure hasserfüllte ,Liebe‘“, fügte er hinzu.

Connor Storrie (links) und Hudson Williams in einer Szene aus der Serie „Heated Rivalry“
Connor Storrie (links) und Hudson Williams in einer Szene aus der Serie „Heated Rivalry“(Bild: Sabrina Lantos/HBO Max)

Liebe zwischen Eishockeyspielern
In „Heated Rivalry“ geht es um die geheime Beziehung eines kanadischen und eines russischen Eishockeyspielers. Im Internet sind immer wieder homophobe und rassistische Kommentare im Zusammenhang mit der international erfolgreichen Serie zu finden. Williams spielt darin den Kanadier Shane Hollander.

 Mehrere Kollegen von Williams teilten dessen Instagram-Beitrag, darunter der Schauspieler François Arnaud sowie die kanadische Autorin Rachel Reid, die die Buchreihe schrieb, auf der die Serie basiert.

Connor Storrie (links) und Hudson Williams in einer Szene aus der Serie „Heated Rivalry“.
Connor Storrie (links) und Hudson Williams in einer Szene aus der Serie „Heated Rivalry“.(Bild: AP/Sabrina Lantos)

„Größte Überraschung des Jahres“
Die Zeitschrift „Variety“ nannte „Heated Rivalry“ die „größte“ Überraschung in der Streaming-Welt des Jahres 2025. Die Serienbeteiligten haben wiederholt über eine aus ihrer Sicht toxische Fankultur geklagt.

Society International
11.03.2026 08:16
