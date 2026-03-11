Batterien: In Grazer Deponie brennt es jede Woche

Feueralarm in der Grazer Sturzgasse! Einsatzort ist wieder einmal die Abfallbehandlungsanlage der Holding Graz Abfallwirtschaft. Für die Arbeiter vor Ort ist das nichts Neues. Mehrmals pro Woche kommt es auf der Deponie mittlerweile zu Bränden. Die häufigsten Ursachen dafür sind Batterien, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.