Urbig im Krankenhaus – wann kommt Neuer zurück?

Comeback von Ulreich steht bevor – 16-Jähriger war erstmals im Kader

Dritt-Goalie Sven Ulreich wird am Wochenende gegen Bayer Leverkusen sein Comeback in der Startelf feiern. Die weiteren Alternativen: Der 19-jährige Leon Klanac hatte sich am Oberschenkel verletzt, weshalb der 16-jährige Leonard Prescott sein Kaderdebüt gegen Atalanta feierte. Prescott spielt seit 2023 im Nachwuchs des Rekordmeisters, zuvor war er in der Jugend von Union Berlin. Mit 1,96 Metern besitzt er das ideale Gardemaß für einen Torhüter und war schon mehrfach Teil des Trainings bei den Profis. In dieser Saison kam der in New York geborene Youngster in der U19-Nachwuchsliga und der UEFA Youth League zum Einsatz (18 Spiele, 30 Gegentore). Dass er in den nächsten Wochen Einsatzminuten bei den Profis sammelt, gilt zwar als unwahrscheinlich. Sollte sich Ulreich aber ebenso verletzen, hätte Bayern keine Wahl mehr.