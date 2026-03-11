Urbig im Krankenhaus – wann kommt Neuer zurück?

Nach dem Zusammenstoß von Bayerns Jonas Urbig im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo, bei dem er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste, stellt man sich die Frage, wie es mit einer Rückkehr von Manuel Neuer aussieht. Wer wird für die kommenden Wochen Bayerns letzter Mann?
Kurz vor dem Abpfiff gegen Atalanta erwischte es neben Jamal Musiala und Alphonso Davies schließlich auch noch Goalie Jonas Urbig. Beim Ehrentreffer von Atalanta wurde der Bayern-Keeper von Nikola Krstovic heftig umgerannt und blieb am Boden liegen. Urbig musste anschließend von Betreuern gestützt vom Platz geführt werden. Schiedsrichter Espen Eskas pfiff die Partie daraufhin gar nicht mehr an. Nach Vereinsangaben wurde der Goalie nach dem Spiel mit Sehstörungen und mit Verdacht einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
Stammgoalie Manuel Neuer musste am Freitag gegen Mönchengladbach wieder verletzt ausgewechselt werden. Offiziell sprechen die Münchner von einem „kleinen“ Muskelfaserriss in der Wade. Dennoch rechnen die Verantwortlichen mit rund zwei Wochen Pause.
Heißt: Frühestens im Liga-Spiel am 21. März gegen Union Berlin könnte Neuer wieder zwischen den Pfosten stehen. Wahrscheinlicher erscheint allerdings ein Comeback nach der Länderspielpause – dann wäre der Bayern-Kapitän bereits 40 Jahre alt. Die Verletzungsanfälligkeit Neuers nimmt im höheren Alter zu.
Am Dienstag absolvierte der Bayern-Goalie zunächst eine Einheit im medizinischen Fitnessraum an der Säbener Straße unter Aufsicht von Physiotherapeut Knut Stamer. Danach ging es für Neuer auf das Fahrrad-Ergometer im Kraftraum. Dort strampelte der Routinier über eine Stunde lang – oberkörperfrei und sichtlich schweißtreibend.
Bayern bleiben gelassen
Sportvorstand Max Eberl betonte, dass man keinen Druck auf den Routinier ausüben wolle. „Ich möchte keinen Druck auf ihn aufbauen. Er soll sich in Ruhe auskurieren“, sagte Eberl. Auch die erneute Verletzung soll die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung nicht beeinflussen. Nach Neuers Geburtstag Ende März wolle man sich zusammensetzen und die Situation gemeinsam bewerten.
Comeback von Ulreich steht bevor – 16-Jähriger war erstmals im Kader
Dritt-Goalie Sven Ulreich wird am Wochenende gegen Bayer Leverkusen sein Comeback in der Startelf feiern. Die weiteren Alternativen: Der 19-jährige Leon Klanac hatte sich am Oberschenkel verletzt, weshalb der 16-jährige Leonard Prescott sein Kaderdebüt gegen Atalanta feierte. Prescott spielt seit 2023 im Nachwuchs des Rekordmeisters, zuvor war er in der Jugend von Union Berlin. Mit 1,96 Metern besitzt er das ideale Gardemaß für einen Torhüter und war schon mehrfach Teil des Trainings bei den Profis. In dieser Saison kam der in New York geborene Youngster in der U19-Nachwuchsliga und der UEFA Youth League zum Einsatz (18 Spiele, 30 Gegentore). Dass er in den nächsten Wochen Einsatzminuten bei den Profis sammelt, gilt zwar als unwahrscheinlich. Sollte sich Ulreich aber ebenso verletzen, hätte Bayern keine Wahl mehr.
