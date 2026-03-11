Ölpreise gaben nach: Spritpreise nun stabil

Rekord-Freigabe von Ölreserven könnte kommen

Spekulationen über eine Rekord-Freigabe von Ölreserven haben die Ölpreise am Mittwoch weiter sinken lassen. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge erwägt die Internationale Energieagentur (IEA) wegen möglicher Engpässe im Zuge des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um ein Prozent auf 86,92 Dollar (74,67 Euro). Die US-Sorte WTI notierte 0,4 Prozent schwächer bei 83,10 Dollar. Nach einem historischen Preissprung zum Wochenanfang hatten die Ölpreise bereits am Dienstag um mehr als elf Prozent nachgegeben.