Schuster-Klartext: „Einfach mal die Klappe halten“

Die Misere von Red Bull Salzburg will auch Jannik Schuster keineswegs beschönigen. Der Innenverteidiger sprach nach der Niederlage bei Rapid Klartext. Über den weiter möglichen Titel will der 19-Jährige keinesfalls reden.
Drei Spiele ohne Sieg. Drei Spiele ohne Tor. Nur ein einziger voller Erfolg aus den vergangenen sechs Partien. „Das ist Fakt“, will auch Salzburgs Innenverteidiger Jannik Schuster nichts an der Misere bei den Bullen schönreden. Bezüglich der Trefferflaute differenziert er aber.
„Zurzeit werden wir bei jedem Fehler bestraft“
So sei man beim blamablen Halbfinal-Aus im ÖFB-Cup gegen Altach (0:1) in der vergangenen Woche kaum zu richtigen Chancen gekommen. Gegen Rapid – auch beim Rekordmeister setzte es ein 0:1 – war das anders. „Aber wir nutzen sie (die Möglichkeiten, Anm.) überhaupt nicht“, knirscht Schuster mit den Zähnen. Zudem habe man schlecht verteidigt. „Zurzeit werden wir bei jedem Fehler direkt bestraft und laufen wieder hinterher“, sagt er.
Wo die Bullen konkret ansetzen müssen? Da tut sich auch der 19-jährige Schuster schwer. „Wir müssen uns das Momentum erarbeiten und schauen, dass es wieder bergauf geht. Mit der Punkteteilung ist alles neu und noch nichts entschieden.“
„Wenn es so weitergeht, dann wird es schwer“
Salzburg geht mit einem Zähler Rückstand auf Leader Sturm in die Meistergruppe. Über den Titel will Schuster jetzt aber nicht reden. „Wir müssen unsere Leistung verbessern. Deshalb: Kontinuierlich einfach mal die Klappe halten und hart arbeiten“, sagt der Defensivspezialist. Mit Siegen könne man wieder in einen Flow reinkommen. „Dann ist wieder alles möglich. Aber wenn es so weitergeht, wird es natürlich schwer“, weiß Schuster.
