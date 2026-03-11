Schuster-Klartext: „Einfach mal die Klappe halten“

„Wenn es so weitergeht, dann wird es schwer“

Salzburg geht mit einem Zähler Rückstand auf Leader Sturm in die Meistergruppe. Über den Titel will Schuster jetzt aber nicht reden. „Wir müssen unsere Leistung verbessern. Deshalb: Kontinuierlich einfach mal die Klappe halten und hart arbeiten“, sagt der Defensivspezialist. Mit Siegen könne man wieder in einen Flow reinkommen. „Dann ist wieder alles möglich. Aber wenn es so weitergeht, wird es natürlich schwer“, weiß Schuster.