Senta Berger über ihren Sturz: „Konnte gar nichts“

Rund zwei Monate nach ihrem Unfall in Hamburg geht es Schauspielerin Senta Berger (84) eigenen Worten zufolge deutlich besser. „Ich habe mich sehr erholt und hier in der Reha große, erstaunliche Fortschritte gemacht. Als ich hier aus Hamburg angekommen war, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen“, sagte Berger der „Bild“-Zeitung. Berger, die aus Wien stammt und in Grünwald bei München lebt, war Mitte Jänner vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt.