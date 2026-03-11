Sieg teuer bezahlt? Sorgenfalten beim FC Bayern

Der FC Bayern feierte bei Atalanta Bergamo einen beeindruckenden 6:1-Kantersieg, doch die Freude wurde getrübt: Der Sieg war womöglich teuer. Gleich mehrere Spieler mussten verletzt vom Platz. Drohen jetzt längere Ausfälle?
Mit einer Machtdemonstration gegen Atalanta Bergamo zog der FC Bayern am Dienstagabend souverän ins Viertelfinale ein. Doch trotz des klaren Erfolgs mussten die Münchner um mehrere Spieler bangen.
Tränen bei Davies
Alphonso Davies musste in der zweiten Hälfte verletzt vom Feld. Der Kanadier war zur Pause gemeinsam mit Jamal Musiala eingewechselt worden und ersetzte Serge Gnabry. In der 70. Minute ging Davies plötzlich in die Hocke, schrie auf und wurde sofort von Mitspielern sowie den Bayern-Ärzten umringt. Kurz darauf wurde der Linksverteidiger unter Tränen ausgewechselt. Trainer Vincent Kompany nahm den 25-Jährigen am Spielfeldrand mehrfach in den Arm, bevor Davies in die Kabine verschwand.
Musiala: Griff mehrfach an den Knöchel
In der Schlussphase sorgte dann auch Jamal Musiala für weitere Sorgenfalten bei den Münchnern. Der deutsche Nationalspieler, der das 6:0 erzielt hatte, griff sich mehrfach an den Knöchel. Seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer wird der Gesundheitszustand des Offensivstars besonders beobachtet.
Urbig umgerannt: Mit Sehstörungen im Krankenhaus
Kurz vor dem Abpfiff erwischte es schließlich auch noch Tormann Jonas Urbig. Beim Ehrentreffer von Atalanta wurde der Bayern-Keeper von Nikola Krstovic heftig umgerannt und blieb am Boden liegen. Urbig musste anschließend von Betreuern gestützt vom Platz geführt werden. Schiedsrichter Espen Eskas pfiff die Partie daraufhin gar nicht mehr an. Nach Vereinsangaben wurde der Goalie nach dem Spiel mit Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
Kompany gibt vorsichtige Entwarnung
Der Bayern-Coach zeigte sich nach dem Spiel vorsichtig optimistisch. „Bei Phonzy ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Mit dieser internationalen Woche [Länderspielpause, Anm.] jetzt wird er hoffentlich nicht zu viele Spiele verpassen“, so Kompany bei Sky. „Bei Jamal gehört es zu dieser Integrationsphase, manchmal wird er noch etwas spüren. Ich beruhige immer die Leute und sage, dass wir Geduld haben müssen.“
Auch Kapitän Joshua Kimmich zeigte sich besorgt: „Wir müssen hoffen, dass die Verletzungen bei Phonzy und Jamal nicht allzu schlimm sind. Letzte Saison hat es uns viel gekostet, dass wir in der entscheidenden Phase wichtige Spieler vermisst haben.“
Der 6:1-Sieg in Bergamo brachte Bayern zwar sportlich einen großen Schritt weiter – hinterließ aber mehrere Fragezeichen für die kommenden Wochen ...
