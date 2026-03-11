Sieg teuer bezahlt? Sorgenfalten beim FC Bayern

Urbig umgerannt: Mit Sehstörungen im Krankenhaus

Kurz vor dem Abpfiff erwischte es schließlich auch noch Tormann Jonas Urbig. Beim Ehrentreffer von Atalanta wurde der Bayern-Keeper von Nikola Krstovic heftig umgerannt und blieb am Boden liegen. Urbig musste anschließend von Betreuern gestützt vom Platz geführt werden. Schiedsrichter Espen Eskas pfiff die Partie daraufhin gar nicht mehr an. Nach Vereinsangaben wurde der Goalie nach dem Spiel mit Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.