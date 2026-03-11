Mickey Rourke wurde aus seinem Haus geworfen

Jetzt ist es also tatsächlich passiert: Hollywoodstar Mickey Rourke wird aus seinem Haus rausgeworfen! Schon seit Monaten bangt der Schauspieler um sein Zuhause, nun entschied ein Gericht: Der 73-Jährige muss ausziehen!
Schon Anfang des Jahres sorgte Mickey Rourke mit seinen finanziellen Problemen für Schlagzeilen: Wegen seiner Mietschulden drohte die Zwangsräumung, gesammelte Spenden von Fans lehnte der Hollywoodstar kategorisch ab. Geld von Fans anzunehmen, sei „peinlich“, erklärte Rourke damals.
Gericht entschied: Rourke fliegt raus!
Gleichzeitig wehrte sich der Schauspieler aber gegen den drohenden Rausschmiss aus seinem Bungalow in Los Angeles, den er in Miete bewohnte. Vergeblich!
Gegen den einstigen „9 1/2 Wochen“-Star wurde vor dem Obersten Gerichtshof in Los Angeles eine Klage eingereicht. Rourke sollte seine Mietschulden in Höhe von 59.100 Dollar bezahlen oder ausziehen.
Anfang der Woche wurde nun das Urteil gefällt: Wie US-Medien berichteten, hat das Los Angeles County Superior das Haus an den Vermieter zurückgegeben. Gleichzeitig bezieht sich das Urteil ausschließlich auf den Besitz der Immobilie, nicht auf Schadensersatz.
Star wohnt jetzt im Hotel
Das Urteil erging per Versäumnisentscheid, das heißt, dass Rourke weder vor Gericht erschien, noch fristgerecht auf die Klage reagierte.
Wie Paparazzi-Fotos zeigten, hatte Rourke schon im Jänner angefangen, seine Habseligkeiten aus dem Haus zu räumen. Inzwischen sei der Schauspieler in einem Hotel in West Hollywood untergekommen. Der stolze Zimmerpreis pro Nacht: ab 550 Dollar!
„Reich und arm zugleich“
„Er ist reich und arm zugleich, wenn man so will“, verriet ein Insider der „Daily Mail“ schon im Jänner über Rourkes Finanzen. Der Schauspieler habe „über die Jahre ein Leben wie ein Rockstar geführt und dabei reichlich Drogen und Alkohol konsumiert“, fügte der Insider hinzu.
Und erklärte zudem: „Er hat die Möglichkeit, durch Filme und Reality-Shows beträchtliche Summen zu verdienen, aber er gibt sie so schnell aus, dass er schon wieder ganz von vorne anfängt, sobald er anfängt, Geld zu verdienen.“
