Mickey Rourke wurde aus seinem Haus geworfen

Wie Paparazzi-Fotos zeigten, hatte Rourke schon im Jänner angefangen, seine Habseligkeiten aus dem Haus zu räumen. Inzwischen sei der Schauspieler in einem Hotel in West Hollywood untergekommen. Der stolze Zimmerpreis pro Nacht: ab 550 Dollar!

„Reich und arm zugleich“

„Er ist reich und arm zugleich, wenn man so will“, verriet ein Insider der „Daily Mail“ schon im Jänner über Rourkes Finanzen. Der Schauspieler habe „über die Jahre ein Leben wie ein Rockstar geführt und dabei reichlich Drogen und Alkohol konsumiert“, fügte der Insider hinzu.