Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt ist es offiziell

Mickey Rourke wurde aus seinem Haus geworfen

Society International
11.03.2026 09:04
Mickey Rourke bei einer Gassi-Runde mit seinen Hunden Anfang Februar: Der Hollywoodstar muss nun ...
Mickey Rourke bei einer Gassi-Runde mit seinen Hunden Anfang Februar: Der Hollywoodstar muss nun ganz offiziell aus seinem Haus in Los Angeles ausziehen.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Jetzt ist es also tatsächlich passiert: Hollywoodstar Mickey Rourke wird aus seinem Haus rausgeworfen! Schon seit Monaten bangt der Schauspieler um sein Zuhause, nun entschied ein Gericht: Der 73-Jährige muss ausziehen!

0 Kommentare

Schon Anfang des Jahres sorgte Mickey Rourke mit seinen finanziellen Problemen für Schlagzeilen: Wegen seiner Mietschulden drohte die Zwangsräumung, gesammelte Spenden von Fans lehnte der Hollywoodstar kategorisch ab. Geld von Fans anzunehmen, sei „peinlich“, erklärte Rourke damals.

Gericht entschied: Rourke fliegt raus!
Gleichzeitig wehrte sich der Schauspieler aber gegen den drohenden Rausschmiss aus seinem Bungalow in Los Angeles, den er in Miete bewohnte. Vergeblich!

Gegen den einstigen „9 1/2 Wochen“-Star wurde vor dem Obersten Gerichtshof in Los Angeles eine Klage eingereicht. Rourke sollte seine Mietschulden in Höhe von 59.100 Dollar bezahlen oder ausziehen. 

Mickey Rourke soll seit Jänner im Hotel wohnen – mit seinen drei Hunden.
Mickey Rourke soll seit Jänner im Hotel wohnen – mit seinen drei Hunden.(Bild: Viennareport)

Anfang der Woche wurde nun das Urteil gefällt: Wie US-Medien berichteten, hat das Los Angeles County Superior das Haus an den Vermieter zurückgegeben. Gleichzeitig bezieht sich das Urteil ausschließlich auf den Besitz der Immobilie, nicht auf Schadensersatz.

Star wohnt jetzt im Hotel
Das Urteil erging per Versäumnisentscheid, das heißt, dass Rourke weder vor Gericht erschien, noch fristgerecht auf die Klage reagierte.

Wie Paparazzi-Fotos zeigten, hatte Rourke schon im Jänner angefangen, seine Habseligkeiten aus dem Haus zu räumen. Inzwischen sei der Schauspieler in einem Hotel in West Hollywood untergekommen. Der stolze Zimmerpreis pro Nacht: ab 550 Dollar!

„Reich und arm zugleich“
„Er ist reich und arm zugleich, wenn man so will“, verriet ein Insider der „Daily Mail“ schon im Jänner über Rourkes Finanzen. Der Schauspieler habe „über die Jahre ein Leben wie ein Rockstar geführt und dabei reichlich Drogen und Alkohol konsumiert“, fügte der Insider hinzu.

Lesen Sie auch:
Vom einstigen „Sexiest Man Alive“ ist nur nicht mehr viel übrig. Die neueste Aufnahme von Mickey ...
Megastar am Abgrund
Schock-Foto! Mickey Rourke nicht wiederzuerkennen
05.01.2026
Aufruf war ein Fake
Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“
07.01.2026

Und erklärte zudem: „Er hat die Möglichkeit, durch Filme und Reality-Shows beträchtliche Summen zu verdienen, aber er gibt sie so schnell aus, dass er schon wieder ganz von vorne anfängt, sobald er anfängt, Geld zu verdienen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
11.03.2026 09:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
313.439 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.562 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
172.590 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2476 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1784 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1366 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Society International
Gesetz des Dschungels
Harvey Weinstein hinter Gittern zusammengeschlagen
Jetzt ist es offiziell
Mickey Rourke wurde aus seinem Haus geworfen
„Wettergarantie“
Model Amira Aly erntet Kritik für Dubai-Urlaub
„Heated Rivalry“-Star
Hudson Williams wehrt sich gegen homophobe Fans!
Auf Weg der Besserung
Senta Berger über ihren Sturz: „Konnte gar nichts“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf