„Österreich tendiert dazu, alles schlechtzureden“

Kaum ist der ESC-Vorentscheid vorbei, beginnt in Österreich das altbekannte Ritual: Kritik, Spott, Besserwisserei. Sängerin PÆNDA sieht darin ein größeres Problem, eine Mentalität, die hierzulande schnell schlechtredet, statt zu unterstützen. Wir haben mit ihr über ihre ESC-Erfahrung geplaudert.