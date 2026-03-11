PÆNDA über ESC

„Österreich tendiert dazu, alles schlechtzureden“

11.03.2026 08:35
Kaum ist der ESC-Vorentscheid vorbei, beginnt in Österreich das altbekannte Ritual: Kritik, Spott, Besserwisserei. Sängerin PÆNDA sieht darin ein größeres Problem, eine Mentalität, die hierzulande schnell schlechtredet, statt zu unterstützen. Wir haben mit ihr über ihre ESC-Erfahrung geplaudert. 

