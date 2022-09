„Keine Systemänderung“: Rendi-Wagner kritisiert EU

Rendi-Wagner: „Vorschläge packen Probleme nicht an der Wurzel“

Laut Rendi-Wagner würden diese Vorschläge die aktuellen Probleme nicht nachhaltig lösen und nicht an der Wurzel packen. „Es braucht eine Systemänderung. Wenn es diese Systemänderung nicht gibt, dann bewirkt es einfach weiterhin das Bestehen von Spekulationen mit Energie auf europäischer Ebene und damit verbundene Preisexplosionen und Übergewinne in Milliardenhöhe.“