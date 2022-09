Strompreisbremse mit Übergewinnen finanzieren

Große Sonderdividenden bei Stromanbietern

Der Verbund schüttet heuer etwa eine politisch urgierte Sonderdividende aus. Insgesamt gibt es 1,2 Milliarden Euro an Dividenden. Darin enthalten ist eine Sonderdividende in Höhe von 400 Millionen Euro. An den Staat Österreich als Miteigentümer werden somit rund 600 Millionen Euro ausgezahlt. Auch die Tiroler Tiwag lässt heuer eine Sonderdividende springen, die sich am Verbund-Modell orientiert.