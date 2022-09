„Sanktionen sind Preis für Putins Spur des Todes“

Die EU-Kommissionschefin wird noch an diesem Mittwoch für Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kiew fliegen. Die Deutsche reist damit bereits zum dritten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine. Im April besuchte sie unter anderem den Kiewer Vorort Butscha, in dem kurz zuvor Kriegsverbrechen öffentlich geworden waren. Im Juni sprach sie mit Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal in Kiew über noch offene Punkte des ukrainischen EU-Aufnahmegesuchs. Mittlerweile haben die 27 EU-Staaten der Ukraine den Status als EU-Kandidat erteilt.