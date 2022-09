Strompreisbremse: So viel sparen Wiener Haushalte

Seit Wochen sorgt die Tarifumstellung und die Gebührenerhöhung der Wien Energie für Verwirrung. Zahlreiche Kunden sind nach wie vor verunsichert, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben - vor allem in Hinblick auf die von der Regierung angekündigte Strompreisbremse. Die gute Nachricht gleich vorweg: Wie berichtet, greift diese auch dann, wenn man sich ein Jahr lang an einen Tarif - in diesem Fall Optima Entspannt - bindet. Dieser Tarif ist im Moment aufgrund der 60 bis 100 Tage Gratisstrom der günstigste auf dem Wiener Energiemarkt.