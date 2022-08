So bat Stadt Wien bei Ministerium um Hilfe

Zwei Milliarden Euro „im Laufe des heutigen Tages, spätestens jedoch bis morgen 12:00 Uhr.“ Was fast schon klingt wie ein Erpresserbrief, hat einen ernsten Hintergrund: Handelt es sich dabei doch um das offizielle Hilfsgesuch des Finanzstadtrats an die Bundesregierung (siehe Faksimiles unten). Die Zahlungen sollen dabei unmittelbar an die Stadt Wien ergehen, welche diese dann unmittelbar an die Wiener Stadtwerke, bzw. die Wien Energie weiterleiten wolle.