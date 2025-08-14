Kitzbüheler Firma schlittert in Millionenpleite

Diese Insolvenzursachen wurden angegeben

Als wesentliche Insolvenzursache werde im Eigenantrag „die mangelnde Diversifizierung und Digitalisierung nach der Gründung angeführt.“ Daraus hat sich eine starke Abhängigkeit vom deutschen Business-to-Business-Markt, gepaart mit einer zu geringen Marge entwickelt. Hinzu komme die anhaltend angespannte wirtschaftliche Situation im Einzelhandel, welche sich insbesondere auch im Schuheinzelhandel auswirke.